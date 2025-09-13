Inizio della Champions asiatica: Ronaldo e altri protagonisti in campo

La Champions asiatica prende il via lunedì con un cast di stelle del calcio, tra cui il celebre Cristiano Ronaldo. La competizione, che promette di regalare emozioni e sorprese, vedrà in campo alcuni ex protagonisti della Premier League inglese, pronti a lasciare il segno nel torneo di club più importante dell’Asia.

Le squadre favorite e i volti noti

Il torneo, che inizia ufficialmente il lunedì, vedrà protagonisti giocatori come Ivan Toney, Jesse Lingard, Riyad Mahrez e Darwin Nunez, tutti pronti a competere per il titolo. Nella scorsa edizione, le squadre saudite hanno dominato, con tre club che hanno raggiunto le semifinali. Alla fine, l’Al-Ahli è stato incoronato campione davanti a un pubblico di 60.000 spettatori a Gedda nel mese di maggio.

Le squadre saudite, supportate da investimenti significativi, ora aspirano a ripetere il successo. Da quando il Public Investment Fund ha preso il controllo dei principali club, tra cui l’Al-Nassr di Ronaldo, i club della Saudi Pro League hanno speso circa $1,5 miliardi per i trasferimenti.

Le stelle in campo e le loro ambizioni

Ivan Toney, recentemente trasferitosi all’Al-Ahli dal Brentford, ha espresso il desiderio di proseguire il suo successo in Asia. “È stato fantastico vincere la Champions League davanti ai nostri tifosi, che sono molto appassionati,” ha dichiarato Toney a un’agenzia stampa. Il centravanti inglese ha segnato sei gol nel torneo continentale della scorsa stagione, formando una partnership fruttuosa con Riyad Mahrez, che ha vinto la UEFA Champions League con il Manchester City nel 2021.

“Se ti posizioni bene in area, giocatori di grande qualità come Mahrez ti troveranno,” ha aggiunto Toney. “Il livello in Arabia Saudita è molto alto.”

La fase a gironi del torneo coinvolge 24 squadre, suddivise in zone occidentale ed orientale, con le prime otto di ciascuna che accederanno agli ottavi di finale.

Le aspettative e il contesto del torneo

Un’altra protagonista sarà l’Al-Hilal, la squadra più titolata nella storia del torneo con quattro trofei. Di recente, il club è riuscito a raggiungere i quarti di finale della Coppa del Mondo per Club, sconfiggendo il Manchester City. Il club ha inoltre rinforzato la propria rosa con l’acquisto del giocatore uruguaiano Nunez dal Liverpool per circa 70 milioni di dollari.

L’allenatore Simone Inzaghi, che ha portato l’Inter alla finale di UEFA Champions League, ha recentemente assunto la guida dell’Al-Hilal e ambisce a conquistare il trofeo asiatico. Al-Ittihad, due volte campione, punta su Karim Benzema e N’Golo Kante, entrambi con una significativa esperienza in Europa.

Dalla Corea del Sud, Jesse Lingard rappresenta l’FC Seoul, squadra con una lunga tradizione nelle competizioni asiatiche. Lingard, che ha assunto il ruolo di capitano, è determinato a portare il suo team a risultati importanti. “Ora dobbiamo competere sia nella lega che nella Champions AFC,” ha affermato Lingard.

In Giappone, le squadre continuano a rappresentare una minaccia per i club sauditi. Nonostante il Kawasaki Frontale non si sia qualificato, il Vissel Kobe potrebbe rivelarsi un avversario temibile. Tra le dodici squadre della zona orientale, solo l’Ulsan ha precedentemente vinto il titolo.

