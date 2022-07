Innovatec lancia Igreenet per la sostenibilità di imprese e Pa

Milano, 18 lug. (askanews) – Innovatec lancia Igreenet, un network diffuso in tutta Italia per raggiungere imprese, famiglie ed enti della pubblica amministrazione che vogliono abbracciare la rivoluzione green. Il network, ideato dalla società del cleantech quotata in Borsa a Milano, parte dall’esperienza di HouseVerde, progetto dedicato ad interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici, che ha coinvolto 150 partner in 90 province italiane.

Ora è il momento di accelerare e guardare a nuovi mercati, come sottolinea Mario Gamberale, amministratore delegato di Innovatec Power.

“La rete oggi è chiamata a estendere il suo perimetro di azione a tutte le altre proposte che il gruppo porta sul mercato. Nel mondo B2B con la diffusione dei sistemi di efficienza energetica e fonti rinnovabili, circolarità dei materiali e mobilità sostenibile, nel mondo degli enti locali attraverso la riqualificazione di edifici e reti di illuminazione pubblica”.

Motore della rivoluzione sarà il fotovoltaico. “A livello tecnologico in tutti i settori il protagonista delle nostre proposte sarà la diffusione degli impianti fotovoltaici che rappresentano la principale opzione che governo e Parlamento hanno identificato per contrastare i cambiamenti climatici e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’economia europea”.

Anche grazie all’apporto di Igreenet il gruppo conferma gli obiettivi del piano di sviluppo che vede per Innovatec nel 2024 oltre 400 milioni di ricavi e un Ebitda di 55 milioni di euro: “Il 2022 sarà un anno ancora di incubazione e preparazione della rete per partire poi a regime dall’ultima parte dell’anno, poi in maniera completa e definitiva nel corso del 2023”.