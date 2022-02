Innovatec, Maggio: "Con nuovo piano raddoppiamo nostro business"

Milano, 3 feb. (Adnkronos) – “L’impianto strategico del nuovo piano industriale poggia sulla nuova sostenibilità ambientale per la transizione ecologica, sull’integrazione dei nostri business core e sull’offerta e qualità dei servizi end-to-end a 360 gradi. Grazie a investimenti per circa 60 milioni di euro e a incrementi del personale di circa il 50%, Innovatec sarà in grado di raddoppiare il proprio business generando ricavi al 2024 per 405 milioni di euro, un Ebitda di 55 milioni di euro e un Ebit di 38 milioni, quest’ultimo in forte aumento a seguito del maggiore contributo del business Ee e di una transizione costante del gruppo verso attività più sostenibili come il recupero dei materiali e il trattamento avanzato dei rifiuti".

Lo ha detto Roberto Maggio, amministratore delegato di Innovatec, presentando il nuovo piano industriale triennale.

"La cassa generata dal piano al netto degli investimenti e ripagamento debiti per 19 milioni di euro permetterà di avere a fine 2024 una posizione finanziaria netta positiva a 31 milioni con disponibilità in cassa per circa 40 milioni che consentono di guardare con serenità gli anni futuri consolidare la sua posizione di assoluto player della nuova sostenibilità ambientale per la transizione ecologica verso gli obiettivi 2050”, ha aggiunto.