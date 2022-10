Innovazione: a Milano nasce un nuovo polo tecnologico al campus Bovisa del Politecnico 3

(Adnkronos) – La realizzazione dell'intervento sarà avviata nel 2023 e dovrebbe concludersi nel 2025; avrà un costo complessivo di circa 50milioni di euro, di cui circa 30 milioni di euro stanziati dal Politecnico di Milano e 20 da Regione Lombardia. L'operazione interesserà una superficie di circa 325.000 metri quadri, di proprietà parte del Comune di Milano e parte del Politecnico, con l'obiettivo di rigenerare l'area Bovisa-Goccia: "L’attenzione economica di Regione Lombardia ci consente di dire che il cantiere è aperto e i lavori dovrebbero completarsi in 24 mesi -avverte Resta-.

Per questo ringraziamo la Regione e il Comune che ci ha permesso di dare a quell’area una importante funzione urbana. Da subito ci rivolgeremo al nuovo governo per coinvolgerlo in questo grande progetto di rigenerazione".

La "piena e convinta" collaborazione della Regione Lombardia con il Politecnico di Milano "è dimostrata dai fatti -sottolinea quindi Fontana-: abbiamo stanziato 20 milioni di euro per l'Innovation hub alla Bovisa, che si aggiungono ai 30 milioni già destinati alla realizzazione del nuovo Campus Nord.

In totale 50 milioni per la rigenerazione urbana di un quartiere di Milano che assumerà un ruolo guida in Italia ponendosi come modello che auspichiamo possa essere replicato".

Con la realizzazione di questo Innovation hub del Politecnico alla Bovisa, conclude il governatore, "la Lombardia si conferma leader in un settore strategico per l'economia quale è l'innovazione tecnologica con le sue positive ricadute in termini di nuova occupazione e di maggiore attrattività di investimenti".