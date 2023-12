Innovazione, a Premio Angi menzione speciale a Paolo Ruffini

Roma, 9 dic. (askanews) – Tra le menzioni speciali conferite al Premio Angi 2023, di particolare importanza quella consegnata a Paolo Ruffini Prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede che ha evidenziato l’importanza di sostenere i giovani e la sostenibilità come principi di prosperità e benessere, vedendo l’innovazione come elemento di inclusività a sostegno della collettività. “Ciò che uccide i giovani è la falsa certezza che niente serva, che niente possa essere cambiato”, ha sottolineato Ruffini.