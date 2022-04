Innovazione: al via la nuova edizione di Terna Ideas

Roma, 8 apr. (askanews) – Coniugare lo spirito di innovazione con quello imprenditoriale attraverso lo sviluppo delle idee migliori. Con la seconda edizione di Terna Ideas la società guidata da Stefano Donnarumma lancia il nuovo programma di imprenditorialità aziendale, dando alle persone del gruppo la possibilità di esprimersi come imprenditori.

La prima edizione, nel 2021, ha coinvolto l’intera popolazione aziendale, con la partecipazione di 400 persone, la pubblicazione di 143 idee e l’avvio di un percorso di sviluppo per le 3 iniziative vincitrici, che hanno declinato meglio di altre l’idea di innovazione cruciale in un’azienda come Terna che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, come sottolineato dall’amministratore delegato nel corso della mattinata dedicata al lancio di questa seconda edizione.

“Siamo in un’epoca in cui abbiamo un grande vantaggio, che è quello per cui l’imprenditorialità all’interno dell’azienda si associa ad altri aspetti molto interessanti come quello dell’innovazione tecnologica, uno degli elementi cardine dello sviluppo di un’attività industriale. Ho visto un forte entusiasmo quando i colleghi hanno presentato nella scorsa edizione le loro idee, alcune di queste stanno andando avanti e sono diventate dei progetti. Questo significa che non perdiamo tempo, né chi propone né chi ascolta, e l’azienda intanto progredisce.

E progredisce non solo nell identificazione di nuove tecnicalities da applicare, ma anche nella cultura dell’innovazione, che è l’elemento più importante e trainante per costruire insieme il futuro”.

Tra le novità di quest’anno la sostenibilità, che assume un ruolo chiave come criterio di valutazione delle iniziative, come spiega Massimiliano Garri, Direttore Innovation e Market Solutions di Terna.

“Quest’anno abbiamo voluto dare maggiore consistenza al percorso formativo, per cui a differenza della prima edizione tutte le idee che passeranno lo stage iniziale di valutazione arriveranno in fondo, alla fine quindi al pitch finale e seguiranno tutto l’iter di formazione completa, di incubazione, con coach, attività di presentation e di preparazione, ad esempio, di un business plan. Altra novità dell’edizione 2022 è la sostenibilità, che entra a pieno titolo come criterio di valutazione. L’anno scorso era il leitmotiv delle challenge, quest’anno la sostenibilità deve essere un criterio misurabile dell’idea”.

Attenzione particolare poi al territorio. Il progetto Terna Ideas sarà portato nelle varie sedi della società in Italia per un pieno coinvolgimento di chi lavora anche nei cantieri.

“Terna è una società che ha un importante presenza su tutto il territorio nazionale. Andremo nelle sedi Terna e cercheremo di coinvolgere tutta la popolazione aziendale, anche gli operativi e le persone che ogni giorno sono sul territorio e svolgono le attività da cui nascono le idee”.