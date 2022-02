Innovazione, Angi: rilanciare paese per futuro sostenibile

Roma, 23 feb. (askanews) – “La transizione ecologica è uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce un volano imprescindibile dello sviluppo futuro. In particolare, la seconda Missione, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, si occupa dei grandi temi dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell’inquinamento, al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicurare una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero.

Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) pertanto non è soltanto un piano per il rilancio dell’economia ma, per l’Italia almeno, è l’occasione di ricucire quel gap storico che si è accumulato, in rapporto agli altri Stati europei”. Lo evidenzia ANGI in una nota.

“Come ANGI- Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione e del digitale in Italia, auspichiamo che tale strumento, come volano per la ripresa economica del Paese, passi anche attraverso il coinvolgimento di tutte le realtà dell’innovazione e del mondo delle startup, investendo prioritariamente sui giovani e sul loro futuro – commenta Gabriele Ferrieri, presidente ANGI-Associazione Nazionale Giovani Innovatori -.

Sia all’interno del nostro Manifesto dell’Innovazione, presentato lo scorso dicembre alle celebrazioni della IV Edizione del Premio ANGI alle massime istituzioni governative che nelle ultime audizioni parlamentari, tra cui quello della legge del Milleproroghe – prosegue il Presidente Ferrieri (già ForbesU30) – abbiamo evidenziato come la transizione energetica e l’efficientamento attraverso l’utilizzo delle rinnovabili in ottica smart city, porterà importanti risultati sia sulla redditività delle imprese che sulla creazione di nuovi posti di lavoro”.