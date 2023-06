Innovazione: Ascani, 'la politica ha la responsabilità di individuare regole su Ia'

Roma, 16 giu (Adnkronos) – "È umano avere paura della novità, specialmente quando corre veloce. Ma dobbiamo ricordare che l’intelligenza artificiale è un prodotto dell’intelligenza umana, della nostra creatività, delle nostre competenze. L’uomo deve rimanere al centro. È fondamentale conoscere a fondo il potenziale tecnologico dell’IA e, parallelamente, la politica ha la responsabilità di individuare quelle regole che ne impediscano un uso distorto e dannoso”. Lo ha detto la vice presidente della Camera dei deputati Anna Ascani dal palco di Rimini dove si sta svolgendo il Festival del digitale e dell’innovazione 'We make Future'.

“Non dobbiamo però far prevalere le preoccupazioni e la diffidenza né limitarci ad essere solo dei regolatori, perché vorrebbe dire rimanere fuori dalle sfide globali digitali. Bene ha fatto il Parlamento europeo -ha proseguito Ascani- ad approvare per primo al mondo il Regolamento sull’intelligenza artificiale, ma adesso la sfida per l’Europa è diventare sempre più sviluppatore di tecnologia non solo consumer. E per fare questo bisogna investire in istruzione e ricerca, a tutti i livelli”.

Il Comitato di vigilanza sulla documentazione presieduto dalla Ascani sta conducendo una serie di audizioni con accademici e protagonisti a livello mondiale di queste nuove tecnologie. "Di tutto questo stiamo parlando in Parlamento perché questa è la sfida fondamentale del nostro tempo, la più importante per le nostre democrazie”, ha concluso.