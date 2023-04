Innovazione, Bassoli (Pietro Beretta): va resa pervasiva

Roma, 3 apr. (askanews) – “E’ stata l’occasione per trasmettere il segreto che ha portato la mia azienda a quasi 500 anni di storia. Un segreto che sta nell’unire sapientemente la tradizione con l’innovazione. Ed è stata anche l’occasione per parlare del nostro modello di innovazione che fondamentalmente è fatta da tre elementi: dall’uomo, dull’hub e dall’habitat. Ovvero un ambiente in cui l’innovazione sia pervasiva, sia stimolata, sia condivisa e sia gestita da una governance trasversale. Siamo stati anche premiati da Confindustria sul tema innovazione testimoniando la nostra capacità di rendere l’innovazione pervasiva. Ed è questo un pò il nostro segreto”.

Così Marco Bassoli, VP Firearm Technologies and R&D Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, ha sintetizzato come l’azienda intenda Innovazione e sostenibilità come chiavi di sviluppo per il settore, intervenendo all’evento promosso da Angi su Innovazione e Made in Italy.