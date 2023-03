Innovazione, Caracol chiude round di investimento Serie A da 10,6 mln

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Caracol chiude un round di investimento Serie A da 10,6 milioni di euro con Cdp Venture Capital e Neva Sgr, Venture Capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, oltre a Primo Space Fund ed Eureka! Venture Sgr – fondi già presenti in Caracol. Questo round, spiega la soc...

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Caracol chiude un round di investimento Serie A da 10,6 milioni di euro con Cdp Venture Capital e Neva Sgr, Venture Capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, oltre a Primo Space Fund ed Eureka! Venture Sgr – fondi già presenti in Caracol. Questo round, spiega la società della stampa 3D industriale di grandi dimensioni, è arrivato al termine di un percorso di crescita che ha portato Caracol a triplicare il volume d’affari nel 2022, consolida la leadership dell’azienda e della sua soluzione tecnologica di Manifattura Additiva di grandi dimensioni Heron Am, mettendo le basi per il percorso di espansione internazionale. L’operazione è stata portata a termine grazie al supporto e coordinamento dell’advisor finanziario Growth Capital, insieme agli studi legali Fieldfisher, HiLex, Almasta e Linklaters.

I capitali raccolti proietteranno Caracol verso un futuro globale, supportandola nel raggiungimento dei diversi obiettivi del suo piano strategico. "Questo round è il coronamento di un percorso di forte crescita, che ha portato alla validazione delle nostre soluzioni da parte di leader in settori come l’Aerospazio e la Nautica" commenta il Ceo e Co-founder di Caracol, Francesco De Stefano.

"Grazie alla fiducia dei principali fondi d’investimento Italiani ed il grande supporto ricevuto dagli advisor, coordinati da Growth Capital in quest’operazione, avremo ora la possibilità di accelerare l’espansione delle nostre soluzioni nei mercati globali, continuando a sviluppare e consolidare la tecnologia che traghetterà il mondo manifatturiero verso un futuro più efficiente e sostenibile" aggiunge De Stefano. Ora Caracol espanderà la presenza della tecnologia Heron Am su scala internazionale.