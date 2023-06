Home > Askanews > Innovazione, Cioffi (Lime): lo sharing è in continua evoluzione Innovazione, Cioffi (Lime): lo sharing è in continua evoluzione

Milano, 6 giu. (askanews) – “Per noi i pilastri sono due: si parte da un piano presidio della supply chain, produciamo i mezzi in casa, tecnologia, continua ricerca e sviluppo, manutenzione in loco e gestione del fine di vita, per garantire il miglior servizio di sharing possibile ai cittadini, quindi sia bici che monopattini, e garantire sostenibilità finanziaria: siamo stati la prima azienda al mondo di sharing a raggiungerla nel 2022, vuol dire poter reinvestire continuamente in un servizio migliore per i nostri cittadini”. “I mezzi evolvono, le tecnologie a supporto degli utenti, quindi l’app si evolve sempre, tutto deve essere perfetto per permettere un utilizzo continuo tutti i giorni dei cittadini e lasciare a casa l’auto privata che alla fine è il nostro obiettivo”. Così ad askanews Matteo Cioffi, General Manager Italia di Lime, allo Young Innovators Business Forum.

