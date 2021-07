Innovazione: Colao visita il data center campus di Aruba, check al cantiere di ampliamento (2)

(Adnkronos) – Aruba assicura che tutte le infrastrutture nel campus "sono green by design: utilizzano, infatti, risorse energetiche provenienti da fonti rinnovabili tra cui il fotovoltaico, l'idroelettrico – grazie alla centrale idroelettrica sul fiume Brembo localizzata all'interno dell’area – e sistemi ad alta efficienza, come quello geotermico che sfrutta l'acqua di falda per il raffreddamento delle sale dati".

La società italiana spiega infine che questi aspetti consentono di "compensare i consumi, minimizzando l'impatto energetico dei nostri Data Center e, di conseguenza, quello ambientale".