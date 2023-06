Innovazione, Colla (Commissione Ue): è il futuro dei giovani

Milano, 7 giu. (askanews) – “Oggi c’è stato un confronto istituzionale, abbiamo parlato di innovazione, della doppia rivoluzione, quella tecnologica e quella verde, in cui il ruolo dei giovani oggi è particolarmente importante, perchè tutti gli investimenti che sono fatti oggi del Next Generation EU che è uno strumento straordinario ma anche del Eurizon Europe che è uno strumento ordinario dei prossimi anni sono fondamentali per il futuro dei giovani e la partecipazione a questi eventi per me, per l’Unione Europea, è centrale perché ci consente di creare un progetto e di lavorare su un progetto che deve rispondere veramente a quelle che sono le esigenze delle nuove generazioni”. Così ad askanews Claudia Colla, Capo della rappresentanza Regionale della Commissione Europea in Italia, durante lo Young Innovators Business Forum.