Innovazione: compie cento anni 'La rivista italiana delle sostanze grasse' di Innovhub

Milano, 15 nov. (Adnkronos) – Innovazione, la Giornata sul settore alimentare si è tenuta questa mattina in Camera di commercio, per festeggiare i 100 anni della pubblicazione 'La rivista italiana delle sostanze grasse', di Innovhub Ssi, centro di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico partecipato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. La giornata è stata promossa in collaborazione con la rete europea degli Enterprise Europe Network, di cui Innovhub Ssi fa parte.

Per Massimo Dal Checco, amministratore unico di Innovhub Ssi: "Si tratta di un compleanno importante, che rispecchia la storia delle stazioni sperimentali, in alcuni casi oggi confluite in Innovhub Ssi, che hanno aiutato dal primo dopoguerra ad oggi l’industria italiana a crescere con il proprio contributo di ricerca e sviluppo. Oggi il nostro obiettivo, promuovendo l’innovazione è la crescita della competitività per il futuro delle nostre imprese".

'La rivista italiana delle sostanze grasse' è il giornale scientifico edito da Innovhub Ssi e giunto al suo centesimo anno di attività: pubblica articoli riguardanti lo studio e la composizione delle sostanze grasse, le tematiche connesse alla salute, le nuove tecnologie produttive, prendendo anche in considerazione gli aspetti ambientali e testimoniando il rapido evolversi scientifico e tecnologico del settore. Tra i temi affrontati nella giornata di oggi: nuove prospettive per il food, sicurezza alimentare, nuove tecnologie produttive, aspetti nutrizionali, novel food, problematiche attuali dell'agricoltura, materiali a contatto con gli alimenti, autenticità, normativa, ricerca e innovazione.