Innovazione, Copparoni (Value Promo): a vantaggio dell'analogico

Milano, 6 giu. (askanews) – “In questo caso l’innovazione è a vantaggio di un prodotto che è totalmente analogico, probabilmente è un prodotto che nella sua tipologia e caratteristica è difficilmente digitalizzabile. Ascoltiamo comunque in giro di proposte, di volantini digitali, ma nella sostanza la funzione efficace del volantino, cioè in termini di promozione, non a caso Value Promo è dare valore alla promozione, passa proprio attraverso il percorso di un prodotto che nelle sue caratteristiche principali a tutti gli effetti è un prodotto analogico, è la carta”. Così ad askanews Gianluca Copparoni, Ceo di Value Promo, allo Young Innovators Business Forum.