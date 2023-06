Innovazione, De Rosa (Smet): giovani non abbiano paura di fallire

Milano, 7 giu. (askanews) – “Sicuramente c’è tanta voglia di fare, c’è il pensiero di volere innovare e innovare a tutti i costi. Quello che ho voluto dire, soprattutto ai giovani, è che che non bisogna essere sfiduciati rispetto al contesto economico, rispetto anche al contesto sociale che in Italia noi abbiamo, non bisogna arretrare rispetto alle mancanze, ma piuttosto bisogna investire sulle proprie idee, non avere paura dei fallimenti. Il fallimento è la parte un po’ più scomoda del successo e soprattutto non bisogna seguire la considerazione degli altri. Never play for the auditel: questo è in effetti il messaggio che io da questo spettacolare palcoscenico voglio lanciare. Bisogna fare, bisogna provare e se i giovani non hanno questo tipo di ottimismo, questa volontà di mettersi in gioco e se la generazione che l’ha preceduti non consente loro di emanciparsi chiede solo le referenze e le competenze, beh, se loro non provano non potranno mai farsene”. Così ad askanews Domenico De Rosa, presidente Smet, durante lo Young Innovators Business Forum.