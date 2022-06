Innovazione d’impresa, Capitano Ultimo: innovazione fa vincere

Roma, 28 giu. (askanews) – “Vedo un mondo bello, importante che deve mettere al centro la sensibilità e il talento dell’Italia. Dalla strada di Adriano

Olivetti abbiamo ben chiaro quali sono i percorsi che dobbiamo sviluppare avvalendoci delle nuove tecnologie. Innovare vuol dire vincere, la trasparenza è l’unico modo che abbiamo per tutelarci, per non diventare un gregge che viene manipolato da altri. Quindi dobbiamo praticarla con consapevolezza”.

Lo ha detto, parlando dei giovani imprenditori, il Capitano Ultimo, già capo dell’unità Crimor dei ROS dei Carabinieri, intervenuto allo Young Innovators Business Forum promosso da Angi a Milano.