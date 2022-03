Innovazione e digitale, così cambia il volto dell’azienda

Roma, 16 mar. (askanews) – Tecnologia, capitale umano, ecologia e solidarietà. Parole d’ordine alla base dello sviluppo dei processi di innovazione

aziendale. Veri principi per chi, con l’innovazione, ha cambiato il volto della sua azienda. E’ il caso di Francesco Di Ciommo, numero uno di Ford Authos. Un approccio al mercato innovativo, fatto di investimenti nella comunicazione digitale, nella formazione di nuove figure professionali e in soluzioni come la

vendita online:

“Fondamentalmente – racconta Di Ciommo – la nostra azienda è partita nel 2014 con un approccio verso un cambiamento importante, di mentalità.

Anni di duro lavoro e di cambiamenti aziendali che hanno portato questa azienda ad attestarsi tra le più innovatrici possibili in termini di approccio alla vendita e alla comunicazione. Non solo attraverso l’acquisto online ma attraverso l’acquisto fisico e virtuale con i nostri consulenti. Tutto questo ha portato al

nostro approccio digitale e di nuove figure professionali. E all’aspetto importante dei valori, partendo dai temi globali come l’ambiente, il domani dell’auto è green, e il legame con il proprio territorio.

Dove oggi Authos è punto di riferimento in nome di quell’inclusione che le ha permesso, dopo otto anni di rinascita economica, di sottoscrivere il suo primo bilancio

sociale e ottenere l’ambita certificazione ESG, marchio di fabbrica per tutte le aziende virtuose”.