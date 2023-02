Innovazione e tecnologia estrema: in anteprima i nuovi laptop MSI

Milano, 24 feb. (askanews) – Processori e schede grafiche di ultimissima generazione, display mini LED 4K, e peso inferiore a un chilo: sono alcune delle tecnologie all’avanguardia che danno forma ai nuovi laptop per i gamer, per i creator, e per il mondo business firmati da MSI e presentati a Milano nel corso di un’anteprima per il mercato italiano. I nuovi laptop concretizzano la visione MSI sintetizzata nello slogan “The Leap to Singularity” che accompagna il lancio.

“Il concetto ‘The Leap to Singularity’, nasce per creare attraverso i nostri prodotti MSI delle nuove dimensioni e superare tutti quelli che sono dei limiti tecnologici – spiega Fabiana Pastore, marketing specialist di MSI Notebook – Dedichiamo tantissime risorse a nella ricerca e nello sviluppo dei nostri notebook MSI; ed è proprio per questo che siamo pronti a portarvi in una nuova ‘era’ offrendo un miglioramento non solo nelle prestazioni ma anche nel design del prodotto stesso”.

Equipaggiati con tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative, i nuovi laptop presentano moltissime cambiamenti rispetto ai prodotti precedenti. “Ci sono tante novità a livello di prodotti – dice Matteo Lippolis, field applications engineer di MSI notebook – Abbiamo per la prima volta implementato display a 16 decimi: questo per esempio è lo Stealth 16 Studio. Ma abbiamo anche tante nuove innovazioni lato scocche. Per esempio questo modello è realizzato in lega di magnesio, quindi leggero, e adatto non solo al mondo gaming, ma anche al mondo office: diciamo che ha una duplice funzionalità.

Avremo a disposizione anche modelli che supportano la disattivazione della grafica integrata per migliorare quella che è la compatibilità e le prestazioni a tutto tondo dei vari modelli. Anche il software MSI introduce numerose nuove funzionalità: tutte a vantaggio dell’esperienza dell’utente”.

Al centro dell’attenzione e degli apprezzamenti degli operatori al CES 2023 di Las Vegas, alcuni dei i laptop presentati a Milano sono già disponibili in Italia. “Questi modelli sono indirizzati a chi ricerca un portatile da gaming che sia spinto – aggiunge Lippolis – E anche a chi ricerca un modello adatto a gestire la propria vita quotidiana.

E ancora a quanti operano nel mondo software, in attività professionali o nel mondo editing”.

Brand leader nel settore hardware per pc dalle alte prestazioni, MSI si è conquistata la sua posizione di mercato grazie ad una serie di valori e scelte apprezzate dagli utenti più esigenti a cominciare dai gamer e i creator. “Ci sono molti valori aggiunti e vantaggi nel scegliere MSI – conclude Lippolis – Parto sempre, perché è una cosa che mi piace personalmente, dal dire che MSI è una singola azienda, una singola struttura in cui tutte le fasi di processo vengono svolte: partendo dalla ricerca e sviluppo arrivando alla produzione e al supporto. Questo migliora i tempi di creazione della macchina, ma va anche a soddisfare in pieno quella che è la domanda da parte del pubblico. Il pubblico richiede una determinata feature, e noi riusciamo a implementarla all’interno della divisione research and development”.

Fondata nel 1986 a Taiwan, partita dai componenti per i PC, MSI è presente in oltre 120 Paesi ed è riconosciuta come azienda di riferimento del mercato dell’IT.

Ulteriori informazioni sui nuovi notebook MSI all’indirizzo: http://bit.ly/3St3Otl