Innovazione, Ferrieri (Angi): manifesto per un’Italia green

Roma, 26 mag. (askanews) – “Straordinario successo di pubblico e di contenuti all’Innovation Smart Energy Conference promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione del digitale in Italia. Oggi in questa importante iniziativa tutti hanno risposto alla nostra chiamata, dal Ministero della transizione ecologica alla Presidenza del Consiglio, l’ISPRA, il Consiglio Nazionale delle ricerche, ENEA, con l’obbiettivo di promuovere quello che è lo sviluppo dell’ecositema Paese ma soprattutto porre l’attenzione al problema della transizione ecologica, che vede il 37% del PNRR degli oltre 209 miliardi a disposizione dell’Italia, per poter vincere la sfida che la Commissione Europea, per voce della Presidente Ursula Von Der Leyen ci hanno dato per poter promuovere e valorizzare il paese e soprattutto il suo sviluppo all’insegna di un’economia sempre più green e rispettosa dell’ambiente.

Oggi ad avvalorare ulteriormente il nostro impegno la consegna del nostro manifesto per il rilancio di un’economia green per l’Italia ma soprattutto la nostra indagine demoscopica in collaborazione con Lab2101 sullo stato della transizione ecologica in Italia. Siamo veramente lieti di quanto fatto oggi e soprattutto del percorso che ci vedrà protagonisti in collaborazione con tutte le istituzioni proprio per dare il contributo dei giovani e dell’innovazione al mondo della smart economy legata al green”.

Lo ha dichiarato Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI, in occasione dell’Innovation Smart Energy Conference.