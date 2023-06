Innovazione, Gergis (Bayer): la linfa di tutto ciò che facciamo

Milano, 6 giu. (askanews) – “L’innovazione è la linfa di tutto quello che facciamo e come si dice che ci vuole un villaggio per crescere un bimbo possiamo dire che ci vuole una grande collaborazione, una grande apertura alle partnership per portare innovazioni dirompenti nella vita delle persone. Le frontiere a vent’anni sono delle terapie assolutamente personalizzate e quindi mirate per quella che è la condizione di quella singola persona. Quindi parliamo di cell and gene therapy e la possibilità di scrivere la parola cura a fianco a patologie che ad oggi sono incurabili come il Parkinson”. Così ad askanews Arianna Gregis, Country Division Head Pharmaceuticals di Bayer Italia, durante lo Young Innovators Business Forum