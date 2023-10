Innovazione, il 14 dicembre a Milano ecco il Metaverse Generation Summit

Milano, 18 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Il mondo corporate sta per fare un salto nel futuro con il 'Metaverse Generation Summit', un evento unico che si terrà il 14 dicembre presso La Pelota a Milano. Il Summit, patrocinato dal Comune di Milano, rappresenta un'occasione straordinaria per immergersi nell'universo del Metaverso e approfondire tutti i suoi aspetti. Con la partecipazione di tre presentatori d'eccezione: Marco Montemagno, Luca Tremolada e Lucrezia Van Stegeren che guideranno l'evento per creare visioni e prospettive sul futuro e il presente del Metaverso.

Il 'Metaverse Generation Summit' ospiterà relatori provenienti dal mondo delle istituzioni, oltre a diversi testimonial di prestigio provenienti da aziende leader e organizzazioni chiave nel settore dell’innovazione. Approfondimenti unici sulle ultime tendenze e sviluppi del Metaverso e della tecnologia a tutto tondo, consentiranno ai partecipanti di avere una comprensione più approfondita di questo mondo in rapida evoluzione. Ma non solo, il Summit promette anche tanto intrattenimento e coinvolgimento, creando un evento diverso da qualsiasi altro sul tema.

Il 'Metaverse Generation Summit' è stato progettato, ideato e organizzato da XMetaReal, azienda specializzata nella creazione di esperienze, servizi e contenuti all'interno del Metaverso, sapientemente guidata dal suo founder ceo Vittorio Zingales. “Ho sempre considerato l’innovazione come un driver e una bussola nella mia storia professionale. Oggi più che mai parlando di Metaverso. Ho pensato e organizzato questo evento col mio team, per raccontare e far sperimentare al meglio questa meravigliosa evoluzione di Internet che ha la potenza della terza dimensione e di una maggiore esperienza immersiva e interazione fra le persone", dichiara Zingales.

"L’evento -prosegue il ceo- vuole essere un racconto sull’evoluzione culturale e il mindset della community Web3, con l’obiettivo di guidare l'industria aziendale nell'esplorazione e nell'adozione delle nuove opportunità offerte dal Metaverso”.

Con il crescente interesse nei confronti del Metaverso e dei suoi impatti sull'economia, il Summit rappresenta uno spazio unico per discutere e lasciarsi ispirare dai leader di pensiero di questa rivoluzione digitale. Le persone avranno l'opportunità di scoprire le potenzialità del Metaverso, apprendere strategie di business innovative, esplorare use case e connettersi con oltre 1.000 ceo, innovation, sales, marketing, comunicazione e hr manager delle maggiori aziende italiane.

Tra i temi chiave che saranno affrontati durante il 'Metaverse Generation Summit' ecco alcuni dei titoli già in agenda: essere cittadini digitali. Come vivere consapevolmente le nostre esperienze sul web 1, 2 e 3, metaverso compreso; navigando nel Metaverso: come il branding si sviluppa in un nuovo mondo virtuale; intelligenze Umanoidi; Metaverso e arte contemporanea: navigando tra realtà virtuale e diritti immateriali; Oltre la realtà: il Metaverso come futuro dell'umanesimo; la sfida del lavoro nel Metaverso, tra spazi virtuali e inedite soggettività; Meta-Sanità: il Metaverso come strumento del percorso di cura; Architettura nel Metaverso: costruire il futuro tra realtà e Blockchain. Il Summit rappresenta una tappa cruciale per chiunque sia interessato a rimanere all'avanguardia dell'evoluzione digitale e del futuro dei business. Il Metaverse Generation Summit promette di essere un'esperienza coinvolgente e di networking unica e imperdibile. Per maggiori informazioni sull'evento e per registrarsi, visitare il sito web ufficiale all'indirizzo https://www.xmetareal.com/metaverse-generation/.