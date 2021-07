Innovazione: intelligenza artificiale, con Daniele Nardi 'Sapienza' al vertice Laboratorio Cini (2)

(Adnkronos) – Il Laboratorio Nazionale Artificial Intelligence and Intelligent Systems del Cini ha l’obiettivo di rafforzare la ricerca italiana nel settore dell’intelligenza artificiale, supportando il ruolo dell’Italia nel mondo, di sostenere l'industria italiana promuovendo il trasferimento tecnologico dalla ricerca alla imprenditorialità, di supportare la società italiana attraverso lo sviluppo di applicazioni in grado di migliorare i servizi per i cittadini e di contribuire a nuove visioni dell’intelligenza artificiale per un suo uso consapevole e rispettoso dei principi etici.