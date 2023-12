Innovazione, Lubatti: fare incontrare domanda e offerta

Roma, 11 dic. (askanews) – “Anche quest’anno abbiamo sostenuto convintamente il premio nazionale dell’innovazione dell’associazione nazionale giovani innovatori facendo partecipare due nostre startup che sono state premiate dal presidente nazionale. Crediamo in questa iniziativa ringraziamo l’associazione per aver organizzato anche quest’anno questo percorso per le nostre startup perché Intesa Sanpaolo per il tramite di Intesa Sanpaolo innovation center vuole essere protagonista dell’ecosistema dell’innovazione in particolare continuando nell’attività del fare incontrare la domanda e l’offerta dell’innovazione”. Così Claudio Lubatti Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem at Intesa Sanpaolo Innovation Center