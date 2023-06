Innovazione: Microsoft annuncia prima cloud region in Italia, impatto 135 mld dollari entro 2027

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - La prima cloud region in Italia è stata annunciata oggi da Microsoft: sarà disponibile a breve, per accelerare l’innovazione e l’opportunità di crescita economica del Paese. La presentazione della cloud region è avvenuta in occasio...

Milano, 5 giu. (Adnkronos) – La prima cloud region in Italia è stata annunciata oggi da Microsoft: sarà disponibile a breve, per accelerare l’innovazione e l’opportunità di crescita economica del Paese. La presentazione della cloud region è avvenuta in occasione dell’evento Microsoft 'Made in DigItaly', in Triennale a Milano. Microsoft e il suo ecosistema di partner e clienti potranno generare un impatto di 135 miliardi di dollari sull’economia italiana e creare oltre 237 mila nuove opportunità di lavoro entro il 2027. La cloud region rappresenta circa il 17,1% del totale dei nuovi ricavi stimati.

Il lancio della Cloud Region di Microsoft, spiega Valentino Valentini, viceministro del ministero delle Imprese e del Made in Italy, è un "fatto rilevante per la Lombardia e l’Italia". L’iniziativa, prosegue, porta non solo opportunità di occupazione di qualità, ma soprattutto fornisce strumenti e infrastrutture tecnologiche che permettono alle aziende e alla pubblica amministrazione di procedere nella transizione digitale. L’obiettivo del Governo, aggiunge, è creare un ecosistema che accresca il livello di competitività, tuteli il Made in Italy da fenomeni di contraffazione, ottimizzando i processi produttivi, il controllo di qualità, la logistica e la sostenibilità energetica. La cloud region di Microsoft, conclude, permette il raggiungimento di questi obiettivi.

Per quanto riguarda gli investimenti che questa innovazione porterà in Italia, uno studio indipendente, sottolinea Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia, "stima a 10.5 miliardi gli investimenti che la cloud region attirerà nel Paese entro il 2027". E aggiunge che più di 40 mila lavori saranno creati solo nel mondo It. Con la prima cloud region, poi, "vogliamo consolidare ulteriormente il nostro impegno quale partner strategico per la crescita dell’Italia grazie all’innovazione digitale". Insieme ai partner, aggiunge, Microsoft è al fianco delle imprese italiane, pubbliche e private, per offrire loro un accesso a servizi cloud innovativi e sicuri attraverso i quali potranno migliorare la competitività e lo sviluppo sostenibile. Questo, ricorda, è il più grande investimento che Microsoft ha fatto in Italia in questi 40 anni con tecnologie e programmi per generare un ecosistema virtuoso di innovazione nel nostro Paese.

La nuova region datacenter mette a disposizione delle organizzazioni italiane, pubbliche e private, l'accesso a servizi cloud scalabili, sicuri e resilienti. La nuova cloud region, composta da tre datacenter localizzati in Lombardia, è in grado di garantire i massimi livelli di sicurezza, privacy e performance, e contribuirà ad accelerare la transizione digitale di imprese e Pubbliche Amministrazioni del territorio. Questa nuova world class region sarà disponibile dalle prossime settimane per le aziende che utilizzano Microsoft Azure o Microsoft 365, e presto seguiranno Dynamics 365 e Power Platform.