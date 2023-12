Innovazione, Minoli (Bayer): ad imprese serve fantasia giovani

Roma, 12 dic. (askanews) – Fabio Minoli, Direttore relazioni esterne Bayer, è intervenuto in occasione dell’edizione 2023 dei Premi Angi Oscar dell’Innovazione.

“Iniziative come questa offrono l’opportunità a tanti giovani che si impegnano nella ricerca, nell’attività creativa di promuovere progetti ed iniziative, di essere gratificati. E’ un primo passaggio, far vedere che ce l’hanno fatta. I ragazzi premiati sono dei leader che stanno preparandosi per impegnarsi in modo concreto nel mondo dell’industria, e l’impresa ha tanto bisogno di creatività, di determinazione, e di giovani che sappiano portare fantasia e un pò di sogno”, ha dichiarato Minoli.