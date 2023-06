Innovazione, Morelli: investiamo sui giovani grazie ai fondi Pnrr

Milano, 6 giu. (askanews) – “Il governo ci scommette ma nei fatti, penso al codice dei contratti che sostanzialmente si basa su due parole, innanzitutto la fiducia e l’obiettivo e dall’altra parte evidentemente scommette sui giovani. I giovani però non sono da soli, devono sapere di non essere da soli, né da un lato pensando di essere arrivati quando chiaramente si approcciano al mercato, né dall’altra parte di essere letteralmente abbandonati. E quindi per questa ragione il governo sta investendo anche grazie ai fondi legati al pnrr sia sui giovani che sulla digitalizzazione, perché il percorso di trasformazione digitale passa evidentemente anche attraverso le menti dei giovani”. Così ad askanews Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipe, durante lo Young Innovators Business Forum.