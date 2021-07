Innovazione: nasce Qvc Beyond, non solo shopping ora anche format informazione

Brugherio, 1 lug. (Labitalia) – Al via un nuovo progetto firmato Qvc: dal 1° luglio va in onda Qvc Beyond, un innovativo format multicanale di informazione che raccoglie una ricca serie di contenuti audio e video sviluppati per coinvolgere i clienti e il pubblico di Qvc Italia nel celebrare storie di empowerment e resilienza.

Da una ricerca condotta da Qvc sui propri clienti, il 68% ritiene importante che un brand si impegni rispetto ai temi dell’empowerment e l’80% percepisce Qvc come attenta a questo argomento. Con una vasta e affezionata community di clienti che da sempre rappresenta il punto di riferimento per ogni iniziativa del brand, Qvc ha scelto dunque di dedicare ogni giorno una parte del proprio palinsesto televisivo alla condivisione di esperienze e testimonianze di persone che, nella loro vita e professione, hanno superato con successo i limiti che la società impone e che talvolta le persone si auto-infliggono inconsapevolmente.

La prima stagione di contenuti parte dal mondo dello sport e si evolverà in altre aree, tra cui una vasta gamma di argomenti e personaggi. Per raggiungere questo obiettivo è stata creata una collaborazione con l'agenzia "We Are Female Athletes" per condividere storie di inclusione ed emancipazione femminile, di successo e/o fallimento raccontate da un'intervistatrice d'eccezione: Regina Baresi, ex capitano dell'Inter femminile, oltre che figlia e nipote d'arte: Beppe Baresi è suo padre e Franco Baresi è suo zio.

In studio, come ospiti, ci saranno personalità esperte legate al mondo dello sport come Valentina Marchei, Michela Cerruti, Chiara Penco, Maria Beatrice Benvenuti. Il contenuto sarà sviluppato secondo un calendario stagionale. Ogni stagione è composta da 12 temi mensili con l'obiettivo di sensibilizzare i clienti e il pubblico, celebrare storie di empowerment e incoraggiarli verso nuovi obiettivi personali.

Come format video/audio multipiattaforma di informazione, il nuovo Qvc Beyond sarà sviluppato sul canale televisivo, su una landing page dedicata sul sito qvc.it, sui profili social di QVC e quelli degli ospiti coinvolti, oltre che in versione Podcast, della durata di 15/20 min., disponibile sui principali canali come Spotify e Spreaker, con un nuovo appuntamento ogni mese.

Paolo Penati, Ceo di Qvc Italia, afferma: “Qvc Beyond conferma la nostra volontà di rafforzare l’impegno di Qvc. Il nostro scopo va oltre lo shopping, connettiamo le persone. Ma queste relazioni hanno una responsabilità che significa fare in modo che i momenti di gioia che creiamo aiutino anche a ispirare e costruire un mondo migliore. Sfide come la disuguaglianza, il cambiamento climatico e il benessere della comunità richiedono obiettivi audaci, pensiero nuovo, impegno rinnovato e azione collettiva. Mentre continuiamo a investire nella nostra cultura aziendale e a impegnarci con i clienti in modi nuovi, la diversità, l'equità e l'inclusione sono un obiettivo primario in ogni fase del percorso, come, tra le tante iniziative, le recenti campagne fashion "Must Have" di questo e dello scorso anno, che hanno visto protagoniste modelle di tutte le età, etnie, conformazioni fisiche e inclinazioni di genere".

Qvc Italia fa parte di Qvc Inc., retailer che interagisce quotidianamente con milioni di clienti in tutto il mondo e conta un team di 22.200 persone globalmente. Qvc, Inc. cerca di sostenere l'empowerment e l'appartenenza promuovendo la diversità, l'equità e l'inclusione (DE&I) all'interno della propria organizzazione e con i propri collaboratori.

Una delle iniziative recenti più importanti lanciate a livello globale è stata quella di introdurre i “team member resource group”, gruppi di volontari sponsorizzati dall'azienda, nati per supportare la diversità, l'equità e l'inclusione nel team, nel luogo di lavoro, nei mercati in cui opera e nelle comunità nelle quali è inserita, riconoscendo la responsabilità di Qvc nel dare voce al cambiamento.

Qvc è la piattaforma multimediale che unisce TV, digital, mobile e social media per un’esperienza di shopping unica e coinvolgente. Qvc raggiunge 218 milioni di abitazioni nel mondo, con 16.5 milioni di clienti tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Italia e Cina attraverso una joint venture. Qvc costruisce relazioni autentiche con le proprie clienti e, attraverso lo storytelling, le accompagna alla scoperta di prodotti esclusivi delle categorie bellezza, casa, gioielli, moda ed elettronica. La sede italiana, guidata da Paolo Penati, è situata a Brugherio (MB) in un edificio all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, che ospita al suo interno anche il contact center e studi di registrazione all’avanguardia.