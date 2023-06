Innovazione, Oungre (A2A): sinergie con le startup fondamentali

Milano, 6 giu. (askanews) – “Come A2A stiamo lavorando molto sul tema dell’innovazione, abbiamo l’anno scorso incontrato più di 500 startup, a testimonianza di quanto sia rilevante non solo per il mondo l’innovazione ma per sostenere il nostro piano industriale che ha un orizzonte di dieci anni sul tema della transizione energetica e dell’economia circolare. Io credo che per lavorare bene con il mondo dell’innovazione ed essere credibili con il mondo delle startup bisogna anche un po’ ripensare come le grandi aziende operano e adattano i propri registri più classici a un mondo, quello delle startup, che ha bisogno di tanta agilità. Per questo abbiamo immaginato un kit, abbiamo chiamato startup kit, nulla di esotico, ma qualcosa di molto concreto che fa sì che le startup quando lavorano con A2A possano veramente scendere sul campo con noi in meno di sette giorni e cominciare percorsi di sperimentazione che sono vitali proprio per fare innovazione concretamente”. Così ad askanews Patrick Oungre, Group Head of Innovation, CVC and Digital Hub di A2A, durante il Young Innovators Business Forum.