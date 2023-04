Innovazione, Pietrucci (Terna): strumento chiave abilitatore

Roma, 3 apr. (askanews) – “Per Terna l’innovazione è uno strumento chiave, uno strumento per abilitare la transizione energetica ed è un fattore determinante senza il quale è complesso gestire, sviluppare la rete di trasmissione nazionale secondo i target che ci siamo dati come nazione e come Europa. Ma va ricordato che innovazione vuol dire collaborare con il mondo delle start up e delle pmi innovative e in questo contesto come Terna stiamo facendo tanto. Le start up sono un nostro partner storico, abbiamo sempre sviluppato dimostratori e progetti pilota insieme ed il nostro percorso di innovazione ha così accelerato sempre di più. Oggi abbiamo titoli brevettuali con le start up, sviluppiamo continuamente delle nuove soluzioni tecnologiche. Ma l’aspetto che sottolineo è che da qualche mese a questa parte Terna ha creato un veicolo di Venture Capital, abbiamo una dotazione di circa 50 milioni di euro per investimenti diretti e indiretti proprio per accompagnare le soluzioni tecnologiche e di valore e spingere le imprese italiane partendo dalle invenzioni e dalle tecnologie che possono accompagnarci verso la transizione energetica”.

Così Marco Pietrucci, Head of Innovation Terna, in occasione dell’evento promosso da Angi su Innovazione e Made in Italy.