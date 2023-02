Innovazione, Prati: nuove tecnologie richiedono una legislazione

Milano, 23 feb. (askanews) – “Abbiamo assistito in quest’ultimo anno al fiorire di nuove tecnologie che vanno dalle tecnologie che hanno a che fare con l’intelligenza artificiale, come chat GPT, oppure i computer quantistici oppure i recenti esperimenti sulla fusione nucleare. O ancora la corsa allo spazio tra gli Stati Uniti la Cina. Ecco, tutte queste nuove tecnologie che stanno dando nuova opportunità al genere umano richiedono una comprensione e anche una legislazione che sia in grado di metterle a terra.

Il nostro contributo è quello di discuterle per fare incontrare chi si occupa dell’aspetto giuridico e chi si occupa dell’aspetto economico e anche soprattutto tecnologico”. Lo ha affermato Enrico Prati, professore di fisica dell’università di Milano, a margine dell’evento “The race to disruptive technologies: nations as ecosystems of knowledge”. L’iniziativa è organizzata dal Centro Studi Americani e Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia.