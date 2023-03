Innovazione, prosegue scouting per startup e Pmi a Innovit San Francisco

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Prosegue il percorso di scouting e promozione delle più promettenti Startup e Pmi Innovative italiane a cura del Centro di Innovazione Italiano presso Innovit, il primo Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco. Dopo la conclusione della prima Call dedicata a Intelligenza Artificiale e Metaverso e agli ambiti delle Industrie Culturali e Creative – che ha visto la candidatura di oltre 140 progetti – si apre il 27 marzo una nuova opportunità per Pmi e Startup. Le prime sono chiamate a presentare progetti su tecnologie di frontiera quali Cybersecurity, Blockchain, IoT e Robotics. Nessun vincolo, invece, per le startup, che avranno la possibilità di presentare la loro value proposition, indipendentemente da uno specifico ambito applicativo.

L'Italian Innovation and Culture Hub ricorda che il termine ultimo per candidarsi è il 25 aprile e, sulla base di criteri oggettivi, sarà stilata una graduatoria di merito: le 40 Startup e le 25 Pmi con il maggior punteggio accederanno al percorso di orientamento, formazione e mentorship online della durata di due settimane, al termine del quale 15 Startup e 15 Pmi beneficeranno, nel mese di giugno, del programma esclusivo in presenza a San Francisco presso gli spazi di Innovit, al 710 di Sansome Street. Le Startup parteciperanno allo Startup Bootcamp: due settimane di workshop, mentoring e networking, finalizzate allo sviluppo e alla validazione del modello di business.

Al termine del percorso, durante il Demo Day, avranno la possibilità di illustrare il proprio progetto ad una qualificata platea di esperti e stakeholder del mondo dell’innovazione. Le Pmi avranno accesso al percorso Small Medium Enterprises Traction: una settimana di mentorship, workshop e attività di networking con alcuni dei principali attori del mondo dell’innovazione della San Francisco Bay Area, al fine di creare relazioni di business, di funding e di contaminazione con uno degli ecosistemi che maggiormente contribuisce a definire le traiettorie di innovazione globale.

Parallelamente all’avvio della nuova edizione di Call4Innovit hanno iniziato il loro programma a San Francisco le 26 Startup e Pmi selezionate nella precedente edizione. Il Centro di Innovazione Italiano darà l’avvio al loro programma di accelerazione anche coinvolgendole nell’evento 'The future of cleantech between the Eu and the West Coast', ospitato in Innovit e organizzato da Enel, che vedrà la partecipazione straordinaria della Commissaria europea per l’innovazione, Mariya Gabriel, e della Presidente di Cdp Venture Capital, Francesca Bria. L'appuntamento avverrà in contemporanea all’arrivo a San Francisco degli European Innovation Days.

Il programma di accelerazione progettato per Startup e Pmi prevede l’accesso a intensi momenti formativi e di confronto con oltre 70 tra esponenti di Big Tech, venture capital della Silicon Valley, mentor e esperti di Università importanti come Stanford University e UC Berkeley. Le Startup partecipano a un programma di accelerazione progettato per dare loro know-how e strumenti nuovi con i quali migliorare l’idea imprenditoriale, il modello di business e accelerare il loro percorso di internazionalizzazione. Attraverso le attività proposte da Innovit incontrano team di grandi player dell’innovazione come Google, Twitter, Amazon, Apple, Meta, Bosch.

Numerosi anche i momenti di networking attraverso cui incontrare imprenditori della comunità italiana locale, investitori e possibili partner e a cui partecipano, tra gli altri, esperti di Microsoft, Oracle, Tencent, Unity, Agora, Moloco e ThinkingData. Un ricco calendario di lavoro che conta 20 differenti workshop, 15 incontri di networking e sessioni dedicate con mentor esperti, con i quali approfondire aspetti di marketing, vendita, fundraising e cultura imprenditoriale della Silicon Valley. Le Pmi, con un team di professionisti dedicato, possono vivere e comprendere appieno le opportunità della Silicon Valley con sessioni di "Strategic Advisory" attraverso le quale gli imprenditori sono supportati nell'identificare le migliori modalità per espandersi sul mercato americano e interagire con partner tecnologici.

Di particolare rilievo i workshop, focalizzati su product, pricing e positioning e sessioni formative sugli aspetti legali e contrattuali per chi opera tra Italia e Stati Uniti. Come per ogni programma targat Italian Innovation and Culture Hub non mancano gli incontri di networking con venture capital, imprenditori, corporate e potenziali partner commerciali. Innovit è promosso dalla Direzione Generale Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Washington e con il Consolato Generale a San Francisco e gestito con il sostegno dell’Istituto Commercio Estero e dell’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco.

"La sua missione – sottolineano da Innovit- è essere da stimolo per idee e iniziative imprenditoriali innovative, da catalizzatore di progetti innovativi 'cross border' e da acceleratore per il loro sviluppo internazionale, permettendo agli attori italiani di avere una presenza stabile in Silicon Valley e in tutti gli Stati Uniti".

Innovit è un’iniziativa strategica del Governo italiano per la promozione dell’innovazione del Sistema Paese negli Stati Uniti e, da ottobre 2022, la gestione del Centro di Innovazione Italiano presso Innovit è affidata alla Fondazione Giacomo Brodolini, think and do tank per l’innovazione e lo sviluppo locale, e ad Entopan Innovation, incubatore e acceleratore di Harmonic Innovation Group.