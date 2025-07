Innovazione, Sinopoli (Oracle Italia): più infrastrutture

Roma, 2 lug. (askanews) – “Un fornitore di tecnologie cloud e AI come Oracle, che lavora da oltre 40 anni in Italia a stretto contatto con aziende private ma anche pubbliche amministrazioni, deve sviluppare e promuovere l’innovazione con un particolare senso di responsabilità interpretando le esigenze, anche legislative, del Paese in cui opera. Con questo spirito, ad esempio, siamo da tempo tra i partner strategici del Polo Strategico Nazionale, iniziativa che ci ha permesso di favorire l’adozione di nuovi servizi cloud utili per lo sviluppo dell’IA nel nostro Paese, con sicurezza e sovranità dei dati trattati”, lo ha detto questa mattina Andrea Sinopoli, Vice President, Cloud Technology Country Leader di Oracle Italia, intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv.

“Sulle infrastrutture digitali, come i data-center, serve capillarità: non è più sufficiente essere posizionati solo nell’area milanese – ha aggiunto – per questo stiamo lavorando in collaborazione con molte regioni per estendere lo sviluppo di queste infrastrutture su tutto il territorio nazionale”. E ha concluso: “Per valorizzare l’IA servono competenze, per questo stiamo lavorando con le università, come recentemente fatto con l’HighEST Lab dell’Università di Torino – e con la CRUI – Conferenza dei rettori delle università italiane – per diffondere la cultura digitale e l’utilizzo delle nostre tecnologie, portando ad esempio i nostri esperti come docenti volontari negli atenei di tutt’Italia”.