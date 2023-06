Innovazione, Spada (Parlamento Ue): senza non c'è sviluppo

Milano, 7 giu. (askanews) – “E’ un driver che permette lo sviluppo economico, senza innovazione non c’è sviluppo economico. E’ per questo motivo che le istituzioni europee mettono a disposizione numerosi programmi, tra cui Eurizon, per favorire la ricerca, e poi cercano anche di suggerire un quadro normativo nell’ambito nel quale le imprese innovative possano crescere e i giovani possano scambiarsi esperienze anche al di là dei confini transfrontalieri. Euorizon Plus per esempio è uno strumento innovativo che permette anche ai giovani imprenditori di svolgere degli stages presso altri giovani imprenditori in un altro paese per poter trasmettere esperienze e apprendere qualcosa”. Così ad askanews Fabrizio Spada, Responsabile Relazioni Istituzionali Uffici del Parlamento Europeo in Italia, durante lo Young Innovators Business Forum