Innovazione: Stem4sud, la scienza spiegata ai più piccoli approda a New York

(Labitalia) – La scienza di frontiera e le tecnologie avanzate spiegate a bambini e ragazzi per avvicinarli alle materie stem (science, technology, engineering and math). Questa la filosofia di Stem4sud: il progetto promosso, con il sostegno di Epm, da La compagnia dei Figliuoli, l'associazione che ha rilanciato a Napoli Il nuovo bianchi, in collaborazione con la Fondazione Grimaldi, e l'Istituto Scuole Pie Napoletane e dall’Accademia di Gagliato Globale.

Nel corso del fine settimana una rappresentanza di Stem4sud e dell’Accademia di Gagliato ha avuto modo, a New York al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, di presentare durante il fine settimana il progetto tra le centinaia di partecipanti internazionali dell’evento centrale delle celebrazioni per la Giornata mondiale delle donne nella scienza.

Nel corso dell’evento Stem 4 sud ha lanciato Yes (Youth empowered by stem) Brigade: la piattaforma di comunità digitale per giovani ricercatori stem rappresentata da Francesca Donnaloja e Allegra Carlotta Scarpa. L’appuntamento fa parte del percorso di sviluppo e di esperienza nel settore dell’educazione stem iniziato nell’estate 2022 con la giornata di NanoPiccerella tenutasi all’Istituto Bianchi, che ha visto la partecipazione di circa 200 bambini e ragazzi tra i 6 e i 15 anni, assistiti negli esperimenti da un gruppo di giovani ricercatori volontari italiani, e di diversi ospiti internazionali.

“Il progetto – dichiara il presidente de La compagnia dei Figliuoli Carmine Esposito – nasce per avvicinare sin da piccoli i bambini alle materie scientifiche e dare così più opportunità professionali da adulti. Napoli è ormai un punto di riferimento globale per i talenti, anche grazie all’impegno dei nostri atenei a partire dalla Federico II, ed è importante che il mondo della scuola faccia la sua parte.

La Compagnia dei Figliuoli è nata per dare parità di accesso ad un’istruzione dagli standard elevati, promuovendo al contempo l’educazione civica, il rispetto dell’ambiente, la convivenza tra famiglie di diverso background e quartiere; lo abbiamo fatto con successo rilanciando il Nuovo Bianchi – ricorda – dal 2019 e dal 2021 rilanciando l'Istituto Scuole Pie".

"Il rilancio di Napoli – fa notare – passa anche dalla scuola e noi vogliamo fare la nostra parte. E lo facciamo sia con l’attività ordinaria che con laboratori e iniziative integrative come questa e quella sull’educazione ambientale organizzata con Marevivo".