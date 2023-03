Innovazione, Tilby unisce le forze con TheFork: ristoranti full digital

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Tilby unisce le forze con TheFork: obiettivo ristoranti full digital. Gli strumenti innovativi messi a disposizione per i ristoratori da Tilby, il punto cassa cloud del Gruppo Zucchetti, ora infatti integrano anche TheFork Manager, il 'braccio' gestionale per i ...

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Tilby unisce le forze con TheFork: obiettivo ristoranti full digital. Gli strumenti innovativi messi a disposizione per i ristoratori da Tilby, il punto cassa cloud del Gruppo Zucchetti, ora infatti integrano anche TheFork Manager, il 'braccio' gestionale per i ristoratori di TheFork, piattaforma europea per la prenotazione online con oltre 60.000 ristoranti partner che consente ai clienti di cercare, prenotare e recensire una location direttamente da app o da sito.

La possibilità di prenotare un tavolo è un'accortezza che ha rivoluzionato il modo di vivere il ristorante: da una parte i clienti possono godersi al massimo l'esperienza, senza il rischio dell’attesa, dall'altra i gestori possono organizzare al meglio il servizio. Nel tempo, alle telefonate al ristorante si sono aggiunte o sostituite le prenotazioni tramite sito o applicazione, adottate sempre più da parte dei ristoratori con l'intento di sviluppare una strategia omnicanale in grado di collegare in maniera efficace mezzi fisici e digitali.

"Oggi è essenziale affrontare un processo di digitalizzazione. Un ristorante full digital consente di andare incontro alle nuove esigenze dei consumatori assicurando una customer experience più semplice e fluida" scandisce il Ceo di Tilby, Francesco Medda. Il top manager spiega che "l'integrazione con TheFork – che presto sarà estesa anche ad altri sistemi del Gruppo Zucchetti – è un’opportunità per mettere a disposizione degli esercenti strumenti sempre più innovativi". "In particolare, grazie a TheFork Pay, e al nuovo sistema di prenotazioni, sarà possibile azzerare i tempi d’attesa e le code in cassa, nell’interesse di clienti e ristoratori" assicura il Ceo della pmi innovativa nata presso l'I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, oggi parte del Gruppo Zucchetti.

Grazie all’integrazione fra Tilby e TheForki ristoratori potranno ricevere direttamente sul software di cassa di Tilby anche le prenotazioni ricevute tramite TheFork e dare ai clienti la possibilità di saldare il conto tramite TheFork Pay, il metodo di pagamento che non prevede costi di commissione ed è accessibile dall'app TheFork oppure via QR code. Il pagamento che viene effettuato all’interno dell’app di TheFork, viene inviato a Tilby e l’esercente può emettere la ricevuta automaticamente all’atto del pagamento da parte del cliente o essere emesso in seconda battuta a scelta del merchant.

In tal modo, la gestione dell’agenda e della sala diventerà ancora più comoda e automatizzata e allo stesso tempo i ristoratori potranno aumentare l’efficienza dei loro locali. Valentina Quattro, Industry Relations Director TheFork, spiega che "questa partnership permette di avanzare nella digitalizzazione dei ristoranti, che comporta moltissimi benefici agli esercenti soprattutto in un contesto economico ancora molto sfidante come quello attuale".

"Oltre a tutti i vantaggi legati all’adesione a TheFork – aggiunge infine Valentina Quattro – riusciamo così a velocizzare ulteriormente le operazioni di pagamento. Un valore aggiunto – osserva – sia per i clienti dei ristoranti, perché è la parte un po’ più noiosa dell'esperienza, sia per i ristoratori, perché soprattutto in alcuni turni e giorni di punta agevola la rotazione dei tavoli".