Innovazione, Tufarelli (Cnel): la formazione è cruciale

Milano, 7 giu. (askanews) – “L’innovazione è importante non solo per il futuro del Paese, quindi per l’Italia, ma per il futuro dell’Europa. In questo momento, in cui abbiamo a disposizione il Next Generation EU, proprio rivolto alle nuove generazioni, lo dice il nome, è importantissimo che l’innovazione vada di pari passo su tutti quelli che sono gli interventi previsti. Però, come mi ricordava spesso il mio professore al Mit di Boston, non tutte le nuove idee si trasformano in innovazione. Per trasformare le idee in innovazione ci vogliono laboratori, ci vuole formazione e questa iniziativa dell’Angi va assolutamente in questo senso, i Cnel e le istituzioni del governo sono a disposizione per veicolare quelle che sono le idee e le intuizioni dei giovani con la messa a terra del Pnrr e del Next Generation”. Così ad askanews Francesco Tufarelli, segretario generale del Cnel, durante lo Young Innovators Business Forum.