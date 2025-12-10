Innovazione, Volpi (FdI): semplificare il Digital Omnibus

Roma, 10 dic. (askanews) – “Nel recente evento alla Camera abbiamo lanciato un appello sul Digital Omnibus europeo: i principi sono corretti, ma restano criticità significative. È necessario semplificare per mettere tutti gli operatori nelle condizioni di competere. La concorrenza internazionale, alimentata da regole molto diverse nel resto del mondo, rappresenta una sfida per l’Italia, dove innovare costa di più e la compliance legale è particolarmente onerosa.

Per questo abbiamo sostenuto la richiesta di revisione del piano, considerando che anche diciannove Capi di Stato europei hanno indicato la necessità di rimodularlo”. Lo ha detto Andrea Volpi (FdI), membro della Commissione Lavoro della Camera, intervenendo a Largo Chigi, il format di Urania TV. Volpi osserva che è indispensabile “fare tutto il possibile per sostenere il settore dell’innovazione”, che genera benefici anche per comparti come difesa e spazio. L’Unione Europea, aggiunge, “deve aiutare a costruire un percorso più lineare, garantendo maggiore libertà e fruibilità senza derogare ai capisaldi della normativa europea su dati e privacy”. “Il decreto Innovazione 5.0 e gli Innovation Hub finanziati con risorse regionali vanno nella direzione di colmare il gap tecnologico. Il resto deve farlo la formazione, insieme a un collegamento più stretto fra università, centri di ricerca e sistema produttivo. Gli innovatori arrivano sempre più anche dagli Its: non è necessario essere tutti laureati”, sottolinea. Volpi avverte infine che “senza una legislazione internazionale più adeguata, anche sul piano etico, l’Italia rischia di perdere quote di mercato in un settore che, secondo gli studi esaminati in Commissione, genererà nuova occupazione e non i danni temuti”.