Inondazioni a Sydney: 21 morti e migliaia di sfollati

Inondazioni a Sydney, 21 morti e decine di migliaia di residenti sfollati dalle loro case. Un fenomeno atmosferico di grande violenza si sta abbattendo da una settimana sull’Australia.

Al momento si contano circa 60mila persone tra i cittadini evacuati. Tra le vittime ci sono anche una donna di 67 anni e il figlio di 34 anni, i corpi sono stati ritrovati nella mattina di martedì 2 marzo 2022.

Phil Campbell, portavoce dei servizi di soccorso, ha paragonato le inondazioni alla tragedia degli incendi che hanno distrutto l’Australia nel 2019 e 2020. Secondo un’agenzia meterologica australiana nelle prossime 48 ore è allerta meteo, nelle città la situazione è drammatica con autoveicoli intrappolati dall’acqua e case allagate.

“Ho perso la mia macchina e non c’è stato abbastanza tempo per salvarla. È straziante”, ha raccontato un residente al The Guardian, “Ogni volta che succede, dobbiamo far salire di livello tutto, ed è estenuante e devastante per tutti”.

Inondazioni a Sydney, una diga potrebbe crollare

Le inondazioni derivano da forti piogge continue che da quasi una settimana si abbattono sullo stato del Queensland e quello del Nuovo Galles del Sud, dove la situazione diventa sempre più grave.

I ponti sono inagibili e le strade allagate, si teme che la diga di Manly, nella periferia a nord-ovest di Sydney, possa cedere.