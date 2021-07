Milano, 17 lug. (askanews) – Uno scenario da guerra nelle città colpite dal maltempo in Germania, dove le inondazioni hanno fatto almeno 150 vittime e migliaia di dispersi. Nella regione di Ahrweiler, a Bad Neuenahr, in Renania, i cittadini sono tutti al lavoro per ripulire le strade e le abitazioni dal fango nel tentativo di poter tornare a casa.