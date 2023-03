Home > Askanews > Inondazioni in Australia, il disastro visto dall'elicottero Inondazioni in Australia, il disastro visto dall'elicottero

Milano, 11 mar. (askanews) – Soccorritori hanno evacuato in elicottero i residenti di una città australiana in preda a inondazioni record, mentre le acque in rapido aumento hanno spinto le autorità a emettere un “ultimo allarme” per sgomberare il posto. L’inondazione del fiume Albert ha trasformato vaste aree intorno alla piccola città di Burketown in laghi, con solo le cime degli alberi visibili, secondo le riprese aeree fornite dai servizi di emergenza.

