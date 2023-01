Inondazioni in California: almeno 14 morti e 230 strutture senza elettricità

Il National Weather Service: "La tempesta che da domenica ha causato inondazioni in California è "una delle più impressionanti dal gennaio 2005"

I forti venti e le piogge torrenziali hanno causato inondazioni in tutta la California con un pesante bilancio di vittime e danni materiali. Evacuata anche Montecito, la città californiana “rifugio” dei vip.

Inondazioni in tutta la California

Secondo il National Weather Service, la tempesta che da domenica ha causato inondazioni in alcune areee di Los Angeles e in tutta la California, è “Una delle più impressionanti dal gennaio del 2005”. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza in California.

Il pesante bilancio delle vittime

Pesante il bilancio delle vittime e dei danni causati dai forti venti e dalle pioggie torrenziali con conseguenti allagamenti.

Il bilancio al momento parla di 17 vittime. Si teme per la sorte di un bambino di 5 anni che risulta tra i dispersi travolto dall’acqua a Passo Robles: le ricerche si sono fermate lo scorso lunedì a causa delle condizioni meteo proibitive. Migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case e al momento oltre 200 mila case e attività economiche sono al momento senza elettricità.

Evacuata anche Montecito

Anche Montecito, la città californiana “rifugio dei vip” dove vivono il principe Harry e la moglie Meghan Markle, è stata evacuata per il rischio che colate di fango possano travolgere le case.

I danni

Secondo alcuni esperti, i danni causati dal maltempo potrebbero ammontare a un miliardo di dollari. Purtroppo una stima ancora in corso considerato che le previsioni meteo per tutte le zone già duramente colpite dalle piogge e dal forte vento, non prevedono grossi miglioramenti del tempo almeno fino a mercoledì.

(Immagine da frame dal video twitter di CHP Fresno)