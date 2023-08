Inondazioni in Cile, lo stadio allagato si trasforma in una piscina

Inondazioni in Cile, lo stadio allagato si trasforma in una piscina

Milano, 23 ago. (askanews) – Lo Stadio Fiscal a Talca, in Cile, si è trasformato in una enorme piscina all’aperto. Colpa delle inondazioni che stanno colpendo la regione quest’estate. Dopo le forti piogge di giugno, è tornata un’ondata di maltempo che ha costretto il governo a dichiarare lo stato di calamità in un’area che va dalla regione di Valparaiso (a nord-ovest di Santiago) alla regione di Biobio, più a Sud.