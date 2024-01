Inondazioni in Francia, Pas-de-Calais sotto l'acqua

Pas-de-Calais, 4 gen. (askanews) – Christophe Béchu, ministro francese per la Transizione ecologica, è arrivato ad Arques, nel Pas-de-Calais, per vedere i danni dell’alluvione che ha colpito la zona. Le acque hanno iniziato a ritirarsi, ma la situazione resta ancora difficile per gli abitanti. Ci si muove con i trattori per le strade allagate.

Le inondazioni stanno interessando anche altri quattro dipartimenti del nord-est della Francia, che sono in allerta arancione: Ardenne, Aisne, Mosa e Nord.

Nella Loira Atlantica, un uomo di 73 anni è stato trovato morto nella sua auto parzialmente sommersa mercoledì pomeriggio dopo aver apparentemente guidato su una strada chiusa al traffico a causa delle inondazioni, ha annunciato la procura di Nantes.

Secondo gli ultimi dati forniti dalla prefettura mercoledì sera, 1.300 abitazioni sono state colpite dall’innalzamento delle acque in questo dipartimento.