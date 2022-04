Inps: "Comunicazione con patronati per dare maggior valore a utente"

Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Il progetto Inps relativo ai servizi di comunicazione innovativa con i patronati nasce dall’esigenza di creare maggior valore per l’utente grazie alla collaborazione degli intermediari professionali e istituzionali. E’ quanto è stato reso noto oggi dall’Inps in occasione della conferenza stampa Inps ‘Inclusione e Innovazione: la trasformazione digitale al servizio delle persone’.

Gli intermediari sono infatti parte integrante nella co-produzione di valore per l’utente finale. Il progetto è attualmente in corso e punta alla semplificazione dei processi di comunicazione e all’integrazione di nuovi servizi specifici. In un’ottica di semplificazione del rapporto con le aziende e gli intermediari, l’Inps intende sviluppare ambienti unici di condivisione e gestione delle posizioni aziendali ed individuali, dove saranno rese disponibili in modalità smart funzionalità utili per erogare servizi ai cittadini e alle aziende.