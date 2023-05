Inps e Inail commissariati dal Governo: gli scenari

Pasquale Tridico e Franco Bettoni sono fuori e se il primo è espressione dei Cinquestelle il secondo era stato indicato dalla Lega ma era a fine mandato: Inps e Inail sono stati commissariati dal Governo e in questi giorni montano le polemiche di minoranze e sindacati. I due enti cambieranno regolamento interno e durante la trasformazione saranno in capo ad un commissario straordinario. Il Consiglio dei ministri lo ha deciso nella serata di giovedì 4 maggio. Il governo a guida Giorgia Meloni non ha dato una spiegazione ufficiale: si sa che il mandato di Tridico sarebbe scaduto tra poche settimane e che quello di Franco Bettoni sarebbe terminato a luglio.

Inps e Inail commissariati dal Governo

Tutto bene dunque? Pare di no perché il governo ha deciso di eliminare la figura del vicepresidente nei due istituti e modificare altri aspetti tecnici. Oltre a questo verrà azzerato il Consiglio di amministrazione, che nel caso dell’Inps sarebbe rimasto in carica per un altro anno. Cosa ne pensano nella maggioranza? Al Corriere della Sera il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha detto che “la riorganizzazione di alcune aziende dello Stato si è fatta tante volte nella storia moderna della Repubblica, lo scopo è rendere più efficiente l’azione del governo come la legge prevede”. E Tridico, cosa ne pensa?

Il parere di uno dei diretti interessati

Lui si è detto “sbalordito” dalla scelta ed al Fatto quotidiano ha detto di averlo saputo “dalla stampa. Non ho ancora ricevuto nemmeno una chiamata di cortesia da parte del governo. Sostituire una carica la sua tramite decreto “è un segnale di una gravità istituzionale enorme che dimostra l’intento politico che c’è dietro, un attacco all’ente e alla sua autonomia, ma anche al sistema di welfare che esso rappresenta”. Così “si insinua il dubbio che queste istituzioni non siano indipendenti e se ne mina l’autonomia”.

La Cgil: “Il governo punta al controllo”

La vicepresidente Luisa Gnecchi, in area Pd, su Alto Adige ha rammentato che “l’Inps non è sottoposta normativamente a spoil system”. La Cgil dal canto suo ha definito “grave e pericoloso” il commissariamento, parlando “ennesimo atto unilaterale con cui il governo punta al controllo politico dei due enti“.