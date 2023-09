Inps: in 2022 nuovi assicurati a 2,052 mln, in gran parte dipendenti imprese private**

**Inps: in 2022 nuovi assicurati a 2,052 mln, in gran parte dipendenti impres...

Roma, 12 set. (Adnkronos/Labitalia) – Nel 2022 i nuovi assicurati – intendendo per tali i non presenti nel 2021 – sono stati 2,052 milioni: in massima parte si tratta di nuovi dipendenti di imprese private (1,703 milioni, pari al 10% del totale dei dipendenti privati). L’incidenza degli entrati è consistente anche tra i parasubordinati (24%) e i domestici (12%) mentre valori molto più modesti si osservano per dipendenti pubblici e indipendenti, posizioni professionali che – per ragioni diverse – sono più difficilmente accessibili. E' quanto emerge dal XXII Rapporto Inps, relativo al 2022, presentato oggi alla Camera dei deputati.

Anche tra gli usciti si ripete la medesima gerarchia: sono infatti il 18,3% tra i parasubordinati, il 15,2% tra i domestici, il 6,6% tra i dipendenti delle imprese private, il 4,9% tra i dipendenti pubblici e il 3,6% tra gli indipendenti. Parasubordinati e domestici si confermano quindi come le posizioni professionali con il maggior turnover mentre il livello minimo (2%) è quello di indipendenti e dipendenti pubblici. Quanto alle transizioni interne tra gruppi di posizioni professionali, i movimenti da dipendente pubblico a dipendente privato nel 2022 hanno interessato 96.000 persone, mentre il movimento inverso ha riguardato 86.000 lavoratori. Di rilievo è la dimensione del passaggio da indipendenti a dipendenti di imprese private (140.000) mentre il movimento inverso ha coinvolto un numero inferiore di lavoratori (105.000).

In termini percentuali però sono i domestici e i parasubordinati ad essere caratterizzati dai movimenti più intensi, confermando quanto già visto con i flussi di entrata e uscita. Quasi il 10% (71.400) dei domestici del 2021, nell’anno successivo risulta impiegato alle dipendenze di imprese private; il flusso inverso è ben più modesto (25.700). Analogamente circa il 17% dei parasubordinati del 2021 nell’anno successivo compare tra i dipendenti delle imprese private mentre il movimento inverso è assai più contenuto. La composizione degli entrati vede un ruolo rilevante dei giovani under 30, che costituiscono il 50% del totale. Assai significativo è anche il peso degli stranieri (27%) e quello delle donne (49%).