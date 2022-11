Insegnante 51enne investita e uccisa mentre portava a passeggio il cane: morto anche l’animale

Beatrice Ubaldi, insegnante di 51 anni, stava passeggiando con il suo cane a Tortolì, in Ogliastra, quando è stata investita e uccisa da un’automobile.

Deceduto anche l’animale.

Beatrice Ubaldi, insegnante di 51 anni, è stata investita da un’automobile mentre portava a passeggio il suo cane a Tortolì, in Sardegna. La donna è deceduta dopo due ore di agonia a causa delle gravi ferite riportate. Anche l’animale è deceduto.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 14 novembre, intorno alle 17. La donna era uscita per una passeggiata con il suo cane. Quando è arrivata in viale Pirastu, una Fiat Panda che viaggiava in direzione della strada statale 198, l’ha travolta, investendo anche l’animale, che è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno cercato di rianimarla, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

Le ferite erano troppo gravi e dopo due ore di agonia è morta. L’insegnante lavorava in una scuola superiore, era originaria di Urbino ma viveva da tempo in Sardegna. Il traffico è rimasto a lungo bloccato. Il conducente dell’auto è indagato per omicidio stradale. Secondo quanto ricostruito avrebbe provato a frenare, ma non è riuscito ad evitare l’impatto. “Il Sindaco e l’Amministrazione comunale partecipano attoniti al dolore della famiglia Melis Ubaldi per la tragica scomparsa di professoressa Beatrice, adorata dai suoi alunni della scuola primaria di Lotzorai e stimatissima dai genitori lascia un indelebile ricordo” ha scritto il sindaco di Lotzorai sui social.