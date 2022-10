La testa di un insegnante di matematica arrestato e ucciso dalla giunta militare al potere nel Paese è stata impalata sul cancello di una scuola.

Insegnante decapitato in Myanmar: testa impalata sul cancello di ingresso della scuola

La testa di un insegnante di matematica, che è stato arrestato e ucciso dalla giunta militare al potere nel Paese, è rimasta in esposizione in una scuola, impalata ad un cancello. Il fatto è accaduto nella regione di Magway, nel Myanmar centrale. L’uomo, U Saw Tun Moe, di 46 anni, è stato sequestrato la scorsa domenica e ucciso in un villaggio a tre chilometri di distanza, il giorno seguente. Da venti anni era a capo di una scuola privata.

Lo scorso anno, quando la giunta militare ha ripreso il potere, lavorava come volontario in una scuola finanziata dal National Unity Government di opposizione ai militari.

La testa esposta sul cancello della scuola

La testa decapitata dell’insegnante è stata impalata sul cancello di ingresso della scuola, come riferito dai testimoni. Il resto del corpo è stato abbandonato davanti al cancello. La scuola è chiusa dallo scorso anno ed è stata bruciata dai militari.

In Birmania la giunta militare è ritenuta responsabile della morte di circa 2.300 civili e dell’arresto di decine di migliaia di persone. Il gesto è stato condannato dagli Stati Uniti, tramite Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stato che ha chiesto una forte risposta della comunità internazionale.