In Calabria un’insegnante tenta di sedare una lite fra gli studenti e viene ferita con un taglierino.

Il fatto è accaduto presso l’istituto scolastico “Severi” di Gioia Tauro e la donna sta bene. Ci sono stati dei momenti di vera paura in quell’istituto e da quanto riporta la stampa locale un alunno avrebbe colpito lievemente con un taglierino una docente. Attenzione: la dinamica oggettiva dei fatti non è nota ma pare vi sia uno storico certo: pare che in quel frangente un alunno “con problemi di disabilità avrebbe avuto un normale battibecco con un compagno di classe”, secondo l’esposizione de La Gazzetta del Sud.

Ad un certo punto l’insegnante di sostegno è intervenuta per calmare gli animi e si sarebbe presa un fendente – non è dato sapere se convulso nelle more della lite o se “mirato” – sul braccio. Tutto è tornato normale dopo qualche minuto e la ferita riportata dalla docente è definita comunque “leggera” ma il l’episodio di violenza resta.

L’insegnante sarebbe stata medicata sul posto senza alcun ricovero e del fatto sono stati informati i vertici direzionali dell’istituto.

Sul posto, per i rilievi di rito e per assumere a sommarie informazioni i testimoni maggiorenni dell’accaduto, è arrivata una pattuglia della Polizia di Stato.